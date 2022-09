Ligue 1 : Lens arrache le nul à Reims, Strasbourg ne décolle pas, Lorient et Clermont se relancent

Après les probantes victoires du PSG, de l'OM, de l'OL ou encore du LOSC face à Montpellier, la sixième journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec le traditionnel multiplex et quatre affiches programmées à 15 heures. Au Stade Auguste-Delaune, les Rémois, invaincus depuis trois rencontres, accueillaient le RC Lens, quatrième au coup d'envoi et séduisant depuis le début de la saison (4 victoires, 1 nul). Rapidement maître des débats dans cette confrontation, le club nordiste manquait pourtant de réalisme offensif pour prendre les devants (aucun tir cadré sur 10 tentatives en première période). En face, Flips, Ito et Balogun se montraient dangereux en contre-attaque mais le score ne bougeait pas.

Dos à dos à la pause, les deux formations tentaient de se départager au retour des vestiaires. Alors que Balogun manquait encore de précision face au but lensois (49e), Da Costa trouvait lui le poteau rémois (50e). Dans la foulée, c'est Samba qui sauvait la formation artésienne sur un tir de Munetsic (52e). Il fallait alors attendre l'heure de jeu pour voir la rencontre basculer. Coupable d'une intervention irrégulière sur Ito, Machado laissait ses partenaires à dix (67e). Dans la foulée, Doumbia entrait en jeu pour Reims et trouvait Balogun, auteur de son cinquième but cette saison (1-0, 72e). Réduit à dix, Lens parvenait pourtant à revenir dans ce match grâce à sa nouvelle recrue Openda (1-1, 83e). Dans les derniers instants, le score n'évoluait plus. Lens est troisième. Reims pointe à la treizième place.

Lens accroché, Lorient se relance !

Dans les autres rencontres, Strasbourg, en difficulté depuis la reprise (2 revers, 3 nuls), se déplaçait sur la pelouse du Stade Brestois. Surpris dès l'entame par le réalisme de Lees-Melou (1-0, 6e), le Racing, globalement dominateur, réagissait logiquement par l'intermédiaire d'Ajorque, sur penalty (1-1, 28e). De retour dans ce match, les Strasbourgeois se mettaient pourtant en difficulté quand Prcic se rendait coupable d'une vilaine semelle sur Magnetti et voyait rouge (31e). En infériorité numérique, les hommes de Julien Stéphan continuaient de se montrer pressant mais ni Ajorque (42e), ni Bellegarde (45e) ne trouvaient la faille. Pas franchement inquiété part les locaux au retour des vestiaires, Strasbourg conservait ainsi le point du match nul et aurait même pu s'imposer sans un énorme Bizot dans le temps additionnel (90+1e). Un résultat (1-1) qui reste décevant pour le RCSA, 18ème de Ligue 1.

À Gabriel-Montpied, Clermont (12e, 6 pts) recevait, de son côté, le Toulouse Football Club de Philippe Montanier (13e, 5 pts). Balayés par le PSG lors de la dernière journée, les Pitchouns démarraient parfaitement mais Dallinga trouvait la barre des Auvergnats. Un premier quart d'heure très intense marqué par une nouvelle situation très chaude mais Kyei manquait son duel face à Dupé (9e). Si Aboukhlal amenait, une nouvelle fois, le danger sur le but clermontois en toute fin de première période, les deux équipes se neutralisaient à la pause. Dès la reprise, Gonalons débloquait finalement la situation. Opportuniste, l'ancien Lyonnais voyait son but validé après visionnage du VAR (1-0, 48e). Dominé collectivement mais sérieux défensivement, Clermont conservait son avantage et parachevait même sa victoire grâce à Muhammed Cham dans les ultimes secondes (2-0, 90+6e). Grâce à ce succès (2-0), les hommes de Pascal Gastien sont huitièmes. Le TFC chute à la quatorzième place.

Enfin, sous le soleil corse, les Merlus croisaient le fer avec l'AC Ajaccio, lanterne rouge du championnat de France. Malgré quelques situations dangereuses et une légère domination ajaccienne, aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence dans le premier acte. Un tableau d'affichage qui évoluait finalement au retour des vestiaires quand Ouattara ouvrait le score pour le FCL (0-1, 51e). Malgré deux tentatives du nouvel entrant Marchetti (81e, 85e), Ajaccio ne parvenait pas à faire son retard et concédait une cinquième défaite cette saison. La bande à Olivier Pantaloni reste plus que jamais lanterne rouge. Avec un match de retard et avant d'affronter Nantes lors de la septième journée, Lorient, sixième, confirme son excellent départ.

