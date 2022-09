Ligue 1 : le LOSC s'impose à Montpellier

Pour la 6ème journée de Ligue, Montpellier 5ème, recevait Lille 8eme au coup d'envoi. Pour cette rencontre, les Dogues se présentaient sans Mohamed Bayo toujours sur le banc tout comme la dernière recrue Adam Ounas également remplaçant. L'attaque était emmenée par le quatuor David, Bamba, Cabella et Zhegrova. Côté Montpellier, on retrouvait du classique avec le trio offensif des derniers matches : Germain, Wahi et Nordin. De quoi causer quelques soucis à une défense lilloise réputée assez lente.

La suite après cette publicité

Mais pourtant, le début de rencontre était très largement en la faveur du LOSC qui ne passait pas loin d'ouvrir le score dans ce match. Le défenseur Tiago Djaló touchait la barre rapidement (4e) et confirmait la grosse domination lilloise. Car ensuite, il a fallu plusieurs très belles parades du portier montpelliérain Matis Carvalho pour ne pas voir les filets trembler. Dominateurs, les Lillois se faisaient tout de même surprendre contre le cours du jeu après une grosse boulette de Leo Jardim. Le gardien lillois ratait complètement sa sortie ce qui permettait à Elye Wahi de pousser le ballon dans le but vide (20e). Pas de quoi déstabiliser les hommes de Paulo Fonseca qui égalisaient grâce à Jonathan David en fin de première période (40e). Et dans le temps additionnel, Montpellier était réduit à 10 après l'exclusion de Valère Germain après une semelle (45e+4).

Le LOSC se relance

En supériorité numérique, le LOSC poussait logiquement pour rapidement prendre l'avantage dans cette rencontre. Et si Montpellier reculait pour laisser de moins en moins d'espaces à son adversaire, le verrou finissait pas céder une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est Angel Gomes qui profitait d'une récupération haute des siens pour enrouler une frappe astucieuse dans le petit filet (2-1, 60e). Suffisant pour prendre les trois points dans ce match car Montpellier n'arrivait pas à se montrer dangereux.

Ce sont même les Lillois qui ne passaient pas loin du break grâce notamment à un Adam Ounas très remuant sur son couleur droit. La recrue algérienne était entrée à la demi-heure de jeu pour remplacer Zhegrova blessé. Et c'est lui qui initiait le troisième but des siens. Sur une contre-attaque éclaire, David s'offrait un doublé et scellait la victoire des siens (3-1, 90e). Avec ce succès, le LOSC rebondit après sa défaite face à Nice un peu plus tôt dans la semaine. Avec ces trois points, Lille remonte à la 5ème place et passe devant son adversaire du jour. Encore réduit à dix dans ce match, Montpellier concède la sa 3ème défaite de la saison et devra rebondir face à Angers le week-end prochain.