Troyes va prêter un jeune Français à Manchester City

Depuis le septembre 2020, l’ESTAC de Troyes est détenu par le City Football Group, laissant place à une collaboration entre le club français et Manchester City. Cette coopération va de nouveau être mise à contribution avec le prêt du jeune attaquant français Alexis Tibidi (20 ans). Le joueur était cette saison en prêt au NEC Nimègue (Pays-Bas), mais avec aucune minute de jeu disputé, les deux clubs ont préféré casser le prêt. Le Troyen va donc partir en Angleterre avec l’idée d’évoluer avec les U23 de Manchester City pendant ces six mois et parfois l’opportunité de s’entraîner avec les professionnels.

Grand espoir du football français, son ancien club lui reprochait notamment un manque d’investissement. Il sera à Manchester très bien encadré. Le joueur formé à Toulouse, puis passé par Stuttgart (2021-2023), cherche désormais de la régularité. Cette saison, il n’a joué que trois petites rencontres avec l’ESTAC. Il est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club français et le City Group.