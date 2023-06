Algérie : la grosse mise au point de Belmadi sur l’affaire Youcef Belaïli

Ces derniers jours, Djamel Belmadi a dévoilé sa liste pour les prochains matches de l’Algérie. Une liste où ne figure pas Youcef Belaïli véritable chouchou des supporters. Alors forcément, l’absence de l’ancien joueur d’Ajaccio, aujourd’hui sans club, a fait beaucoup parler. En conférence de presse, Djamel Belmadi n’a pas échappé à la question sur son absence. Et le coach a décidé d’être très clair sur ce dossier.

«Tout simplement, il est hors club, hors compétition. Il n’y pas de sujet. Je ne rentrerai pas là-dedans. En 2018, quand on le sélectionne, il était dans les bouches d’aucune personne. Personne ne parlait de lui, ni plateau télé, ni journaliste. On n’arrivera pas à mettre un flou entre lui et moi. Il est sans club. Le jour où il retrouvera un club, où il sera de nouveau compétitif, il sera de nouveau sélectionnable. Point barre.»

