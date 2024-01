Manchester United a trouvé le remplaçant de Varane, Chelsea lâche 85M€ pour son futur 9

Manchester United cible un ancien de l’Ajax

Comme de nombreux clubs européens, Manchester United souhaite renforcer sa défense. Encore plus avec le départ de Varane qui se profile. Le Français est poussé vers la sortie en raison de son salaire et ne devrait donc pas activer l’option d’un an qui figure dans son contrat. Pour le remplacer, le journal Sport explique qu’Erik ten Hag a des vues sur un ancien joueur de l’Ajax, un certain De Ligt qui évolue aujourd’hui au Bayern Munich. Actuellement blessé, le Néerlandais reviendra avec une concurrence accrue à son poste avec la récente arrivée de Dier. Encore plus quand on sait qu’Araujo du Barça est dans le viseur du club bavarois. Le Bayern pourrait d’ailleurs concevoir de vendre De Ligt, loin d’avoir totalement convaincu depuis son arrivée, pour dégager des liquidités. Affaire à suivre.

Chelsea cherche sa future star en attaque

Chelsea dépense sans compter depuis l’arrivée de Todd Boelhy. Et bien les Blues ne vont pas s’arrêter là. Comme le rapporte le journal Record, le Sporting a reçu une offre de 85M€ pour son attaquant Viktor Gyökeres. Une offre immédiatement refusée par le club portugais qui réclame pas moins de 100M€ pour son crack, auteur d’une première partie de saison étincelante avec 20 buts et 10 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues. Le principal intéressé ne forcera pas son départ et partira uniquement si son club s’y retrouve. Déterminé à trouver un numéro 9 de renom, Chelsea regarde aussi en Arabie saoudite, comme le relaye le journal Sport dans ses pages intérieures. Le nom de Roberto Firmino, en difficulté à Al-Alhy, est cité. Tout comme celui de Karim Benzema, en pleine polémique du côté d’Al-Ittihad. Cette information reprise par le quotidien espagnol est signée par The Daily Telegraph, qui assure que les Blues envisagent la possibilité de recruter l’un des deux attaquants sous la forme d’un prêt.

Everton et Nottingham Forest risquent gros

En Angleterre, un scandale fait les gros titres ce lundi matin. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots en parlant de «points de rupture», en référence à la menace de retrait de points concernant Everton et de Nottingham Forest. La Premier League a annoncé que les deux clubs en question avaient enfreint les règles de rentabilité et de durabilité. Comme vous le savez, chaque pays a ses propres règles concernant le fair-play financier. En Espagne, le Barça est bien placé pour le savoir. Dans le Royaume de sa Majesté, les clubs sont autorisés à perdre un maximum de 105 millions de livres, soit environ 122 millions d’euros sur une période de trois ans. Les Toffees sont coutumiers du fait puisqu’ils ont déjà été sanctionnés de 10 points pour avoir enfreint les règles lors de la saison 2021-2022. Comme le relaye le Daily Star, Everton est fou de rage. Le Daily Mail parle de farce sur sa Une. Une enquête va être menée par une commission indépendante pour déterminer les sanctions appropriées. En cas de retrait de points, Nottingham Forest et Everton, respectivement 15ème et 17ème, seraient sous la menace d’une relégation.