Real Madrid : le coup de gueule de Zinedine Zidane sur les polémiques arbitrales

Tout au long de la semaine, en Espagne et surtout en Catalogne, on a beaucoup parlé d'arbitrage. Pour les pro-Barça, le Real Madrid aurait bénéficié de plusieurs décisions arbitrales favorables lors des deux matchs joués depuis la reprise (Eibar et Valence). Les médias catalans évoquaient même qu'en interne, les joueurs du FC Barcelone étaient particulièrement agacés par les événements récents, d'où les déclarations de Gerard Piqué qui annonçait que cette Liga allait être particulièrement difficile à gagner.

Les joueurs et les fans du champion d'Espagne en titre allaient donc être particulièrement attentifs à ce qui allait se passer lors du match entre la Real Sociedad et le Real Madrid, qui s'est conclu par une victoire merengue sur le score de 2-1, permettant aux troupes de Zinedine Zidane de prendre la première place. Plusieurs actions polémiques ont fait parler, à l'image de ce penalty accordé après une faute de Diego Llorente sur Vinicius Junior pas forcément évidente. Un but a ensuite été annulé à Adnan Januzaj, alors que certains estiment que Karim Benzema a contrôlé le cuir de la main sur le deuxième but madrilène.

Une victoire méritée pour Zidane

Des faits de jeu qui ont vite fait la une des médias en ligne catalan. Après la rencontre, Zinedine Zidane s'est exprimé à ce sujet. « Je n'ai pas revu les actions, mais on m'a dit qu'il y a bien penalty sur Vinicius et le but de Karim (Benzema, NDLR) est valable. Je ne veux pas parler de polémiques, juste penser à notre victoire méritée. J'aimerais parler du match, de football. Le reste, je ne peux rien dire dessus », a d'abord lancé le Marseillais, agacé, avant de se montrer plus tranchant.

« Ça me dérange parce qu'à la fin, on ne parle que d'une chose : des arbitres, et on dirait qu'on a rien fait sur le terrain. Ce que les gens disent, nous on ne peut pas le contrôler. Nous on gagne sur le terrain et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est une victoire méritée », a conclu le Français. Pas sûr qu'on l'entende de cette oreille à Barcelone...