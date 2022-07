Et revoilà Steven Fletcher !

Steven Fletcher (35 ans) a retrouvé un club ! Libre depuis la fin de son aventure à Stoke City en Championship, l'Écossais aux 33 sélections (10 réalisations) rentre au pays.

L'attaquant, passé par l'Olympique de Marseille lors de la saison 2015/16 (12 matches de L1, 2 buts), s'est engagé avec Dundee United pour les deux prochaines saisons.

Introducing our first signing of the summer and our new number nine...



9️⃣ | #UnitedInPursuit pic.twitter.com/uPgzhVr5LM