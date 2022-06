Mercato : l'AC Milan nargue le PSG

La suite après cette publicité

Luis Campos a déjà commencé à travailler sérieusement sur le mercato parisien. Pour l'instant, il n'y a eu aucune officialisation, mais on sait que le dirigeant portugais est proche de boucler plusieurs dossiers, comme Vitinha (Porto), Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar (Inter). Dans la plupart des cas, seuls quelques détails doivent être réglés.

Et Renato Sanches alors ? Plus tôt dans la semaine, la presse italienne évoquait un accord total entre le LOSC et le PSG pour le transfert de l'international portugais. Un dossier sur lequel nous vous avons également dévoilé des informations exclusives sur Foot Mercato, vous expliquant notamment qu'aux yeux des Lillois, les propositions parisiennes étaient bien plus intéressantes que les offres de l'AC Milan, l'autre gros candidat pour recruter le Portugais.

L'AC Milan y croit fort

Pourtant, du côté de Milan, on reste serein. Comme l'indique Sky Italia, les Milanais sont très optimistes dans ce dossier et estiment être en très bonne position pour accueillir l'international lusitanien. Le média transalpin indique même que pour les Milanais, l'arrivée du PSG dans ce dossier n'est qu'une manoeuvre anecdotique visant à destabiliser l'opération, mais il n'y aurait rien de vraiment sérieux derrière ! Pour eux, pas de doutes, le joueur a toutes ses chances de jouer à San Siro et pas à Paris.

Un drôle de raisonnement tout de même, puisque l'intérêt parisien pour le milieu de terrain de 24 ans est plus qu'avéré, comme indiqué dans nos colonnes et dans celles de nombreux confrères à travers l'Europe. Les Milanais ont-ils raison d'être aussi confiants ou risquent-ils d'être climatisés sérieusement ? On le saura très rapidement...