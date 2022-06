Le PSG et Lille auraient trouvé un accord pour le transfert de Renato Sanches !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore réussi à avancer dans sa mission dégraissage. En revanche, depuis que Luis Campos est arrivé, le club de la capitale progresse très bien dans le sens des arrivées. Surtout au milieu de terrain. Chantier prioritaire du PSG, l’entrejeu francilien pourrait voir débarquer très prochainement deux recrues sexy.

La première est le Portugais du FC Porto, Vitinha. La deuxième se nomme Renato Sanches. Lié au LOSC jusqu’en 2024, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich était annoncé partant depuis plusieurs mois. Mais alors que l’AC Milan tenait la corde (un accord existe avec le joueur), l’arrivée de Luis Campos et celle (probable) de Christophe Galtier a changé la donne.

Paris prend la pole

Le 10 Sport révélait en effet que les Rouge-et-Bleu allaient bien essayer de casser le deal avec les Rossoneri. Et selon La Repubblica, les champions de France ont titre sont bien placés pour y parvenir. Le média indique en effet qu’un accord aurait été trouvé entre Lille et le PSG pour un transfert à hauteur de 25 M€ plus des bonus.

Contractuellement, et toujours selon le média italien, Paris aurait proposé un bail de cinq ans à Sanches assorti d’un salaire annuel de presque 5 M€. Une offre plus avantageuse que celle faite par Milan, à savoir un contrat de quatre ans rémunéré à hauteur de 3,2 M€. D'après nos informations, le transfert n'est pas à un stade aussi avancé. Les clubs discutent bel et bien, mais il n'y aurait pas d'offre officielle, alors que le milieu portugais souhaite un salaire aux alentours de 6 M€. Affaire à suivre.