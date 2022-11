AS Monaco - Olympique de Marseille : les compositions probables

La suite après cette publicité

La victoire face à l'Olympique Lyonnais du week-end dernier aura fait du bien aux pensionnaires de l'Orange Vélodrome. L'Olympique de Marseille aura à cœur de valider ce succès important sur le rectangle vert du stade Louis-II, où il affrontera l'AS Monaco. Les Phocéens, qui avaient enchaîné cinq matches sans succès (dont 4 défaites) avant l'Olymico, et les Monégasques, vainqueur de leurs dernières échéances en championnat, sont à égalité au classement, avec un avantage aux visiteurs (4es) grâce à une meilleure différence de buts. Une victoire dans ce match de clôture de la première partie de saison permettraient à l'une de ces deux formations de se rapprocher du podium - ou même l'intégrer en cas de contre-performance du Stade Rennais - avant la Coupe du monde.

Sans Badiashile et Geubbels, l'entraîneur asémiste Philippe Clement pourra néanmoins compter sur un groupe quasi au complet, dans lequel on retrouve plusieurs joueurs appelés pour le Mondial qatari (Fofana, Minamino, Jakobs, Diatta). Le Belge va même profiter du retour de Badiashile, suspendu à Toulouse la semaine passée. Même constat dans l'effectif marseillais, notamment avec ses milieux de terrain Guendouzi et Veretout, appelés en équipe de France par Didier Deschamps. Néanmoins, le technicien croate devra faire sa charnière centrale sans Eric Bailly, toujours en convalescence après sa rechute à la cuisse en Ligue des champions au début du mois. Gerson, en partance de départ pour Flamengo, est absent de l'entrejeu.

Du changement à Monaco

Concernant les compositions, Philippe Clement devra rester sur son 4-4-2 à plat, avec Nübel dans les buts. De retour de suspension, Badiashile et Disasi composeraient la défense centrale tandis que les Brésiliens Vanderson et C. Henrique occuperaient les couloirs. Sur la ligne du milieu de terrain, Camara et Fofana formeraient le double pivot monégasque. G. Martins serait de retour en tant que titulaire à droite et Golovin, buteur en Occitanie, ne bougerait pas du flanc gauche. Enfin, Embolo accompagnerait Ben Yedder en attaque.

Côté olympien, Igor Tudor ne changerait pas ses plans et se dirigerait vers son 3-4-2-1 habituel. Devant le dernier rempart Lopez, Mbemba enchaînerait sa 12e titularisation dans cette charnière tripartite avec Gigot dans l'axe et Balerdi à sa gauche. On retrouve les pistons habituels Clauss et Tavares pour accompagner l'entrejeu, qui serait occupé par Veretout et le capitaine Rongier. Enfin, Sanchez, seul en pointe de l'attaque marseillaise, devrait être associé à Guendouzi et Harit dans le secteur offensif.

