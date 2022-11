OM, Flamengo : les dessous financiers de l'opération Gerson

La suite après cette publicité

La fin de l'aventure olympienne est proche pour Gerson. Auteur de 11 buts et 10 offrandes en 48 matches pour son premier exercice avec l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain brésilien, grand artisan de la deuxième place glanée par les Phocéens la saison dernière, n'entre plus dans les plans marseillais depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc. Sous contrat jusqu'en 2026, le natif de Belford Roxo a même d'ores et déjà fait ses adieux du côté de la Canebière. Direction Flamengo, son ancien club.

Un dénouement inéluctable, notamment après les propos tenus, en octobre dernier, par Marcao, le père de Gerson, mécontent du traitement réservé à son fils : «on va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme, mais il est triste et énervé. Et moi aussi.» Si le départ du Brésilien ne fait plus de doutes, l'OM et Flamengo doivent, malgré tout, s'entendre sur l'aspect financier. Et le dossier est loin d'être simple.

Une affaire de pourcentage !

D'ores et déjà détenteur de 20% des droits du joueur, le club carioca propose, aujourd'hui, 16 millions d'euros pour acquérir 60% des droits du joueur. Une demande qui ne satisfait pas l'OM, désireux de céder l'intégralité des droits. Dans cette optique, le board marseillais, qui doit encore 6,5 millions d'euros dans le cadre du transfert entériné en juillet 2021, demande 20 millions d'euros à son homologue auriverde pour obtenir 80% des droits de Gerson. Une exigence loin de satisfaire les pensionnaires de Serie A brésilienne. Déterminé à l'idée de faire diminuer cette part fixe, Flamengo cherche ainsi d'autres alternatives.

À ce titre, Globo indique, ce samedi, que Flamengo souhaiterait fractionner les 80% des droits économiques de Gerson. Flamengo propose ainsi 16 millions pour 60 % et 4 millions d'euros de bonus pour les 20% restants, payables selon les objectifs fixés. À noter que sur la part fixe, Flamengo ne paierait alors que 9,5 millions d'euros puisque l’OM doit encore 6,5 millions. Le média précise que les deux parties discutent actuellement autour de cette proposition avec l'objectif de trouver un consensus. De son côté, Gerson, qui n'a pas été sélectionné par Tite pour la Coupe du monde 2022, s'est, lui, déjà entendu avec son ancien club autour d'un contrat de cinq ans.