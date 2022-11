Gerson sur le point de quitter l'OM !

La suite après cette publicité

C'est un divorce qui semblait inattendu à la fin de la saison de la saison dernière, mais qui était devenu inéluctable vu le déroulement de l'exercice actuel. Malgré des débuts compliqués, Gerson avait cartonné avec l'Olympique de Marseille au début de l'année 2022 (11 buts et 10 offrandes en 48 matches pour son premier exercice avec les Phocéens) et avait été un artisan important de la belle deuxième place acquise. Cependant, Jorge Sampaoli a depuis quitté le club en plein mercato et Igor Tudor l'a remplacé et cela n'a pas servi le Brésilien.

Devenu remplaçant sous les ordres du Croate qui préfère Amine Harit, Mattéo Guendouzi ou encore Cengiz Ünder à l'ancien de l'AS Roma, Gerson n'a disputé que 13 rencontres (2 buts) pour 541 minutes au compteur, soit un peu plus de 41 minutes disputées par match joué. Bien trop peu pour l'international auriverde (4 capes) qui n'a pas été sélectionné par Tite pour la Coupe du monde 2022. En colère par rapport au traitement de son fils, le père du joueur était notamment sorti de ses gonds et avait annoncé la couleur en exigeant un départ cet hiver.

Il a déjà dit au revoir à ses coéquipiers

On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme, mais il est triste et énervé. Et moi aussi», expliquait Marcao le père de Gerson fin octobre. Des paroles qui ont donc été suivies d'actes.

Déjà hier, la possibilité d'un départ pour Flamengo était évoquée par le média brésilien Globo*. Ainsi, le club basé à Rio de Janeiro qui l'avait vendu pour près de 20 millions d'euros (hors bonus) à l'OM à l'été 2021 était intéressé par un retour de son ancien milieu de terrain (2019-2021). Pas convoqué pour jouer contre Monaco ce dimanche pour la dernière rencontre de l'OM en Ligue 1 avant la Coupe du monde 2022, Gerson semble donc avoir disputé ses dernières minutes avec Marseille contre l'Olympique Lyonnais dimanche dernier (victoire 1-0).

Le départ serait même imminent à en croire les dernières informations publiées ce mercredi par RMC Sport. Le média français fait état d'un départ acté pour Gerson dont l'arrivée à Flamengo pour ce mercato hivernal devrait vite devenir effective. Le joueur aurait d'ailleurs déjà dit au revoir à ses coéquipiers. On en serait au stade des derniers détails dans ce dossier qui se sera finalement réglé assez rapidement ...