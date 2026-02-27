MLS : Timo Werner bloqué par Donald Trump

Durant le mercato hivernal, Timo Werner a quitté la Bundesliga et Leipzig pour s’engager du côté de la MLS et du club de San Jose Earthquakes. Mais problème, alors que son club a débuté la saison, l’international allemand était toujours en Allemagne et n’avait pas rejoint sa nouvelle équipe. Pourtant, il était bien apte à jouer et ne souffrait d’aucune blessure. Jusqu’à ce jeudi, il a même continué à s’entraîner avec Leizpig. Mais alors pourquoi ?

La suite après cette publicité

Le quotidien BILD révèle que Timo Werner ne pouvait pas voyager aux Etats-Unis en raison de la politique stricte de Donald Trump concernant les visas de travail. Le buteur allemand n’avait toujours pas ses papiers et a donc dû attendre plus longtemps que d’habitude pour pouvoir voyager aux Etats-Unis. Il s’est même rendu à l’ambassade américaine pour débloquer la situation qui est visiblement en passe d’être réglé puisqu’il a pris l’avion pour la MLS ces dernières heures.