MLS : Timo Werner bloqué par Donald Trump

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Timo Werner @Maxppp

Durant le mercato hivernal, Timo Werner a quitté la Bundesliga et Leipzig pour s’engager du côté de la MLS et du club de San Jose Earthquakes. Mais problème, alors que son club a débuté la saison, l’international allemand était toujours en Allemagne et n’avait pas rejoint sa nouvelle équipe. Pourtant, il était bien apte à jouer et ne souffrait d’aucune blessure. Jusqu’à ce jeudi, il a même continué à s’entraîner avec Leizpig. Mais alors pourquoi ?

Le quotidien BILD révèle que Timo Werner ne pouvait pas voyager aux Etats-Unis en raison de la politique stricte de Donald Trump concernant les visas de travail. Le buteur allemand n’avait toujours pas ses papiers et a donc dû attendre plus longtemps que d’habitude pour pouvoir voyager aux Etats-Unis. Il s’est même rendu à l’ambassade américaine pour débloquer la situation qui est visiblement en passe d’être réglé puisqu’il a pris l’avion pour la MLS ces dernières heures.

Pub. le - MAJ le
