L'OL prête Jean Lucas à Brest !

Un coup de cœur. Nommé au poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais à l'été 2019, Juninho s'était mis au travail avant même sa prise de fonction. Et c'est sur son terrain de chasse favori, au Brésil, qu'il était tombé sous le charme de Jean Lucas. Âgé de 21 ans, le milieu auriverde, en prêt à Santos, était la propriété de Flamengo. Après quelques semaines de négociations et un joli chèque de 8 millions d'euros, le joueur débarquait à Lyon le 25 juin 2019 pour découvrir l'Europe. Véritable pari sur l'avenir, il espérait se faire une place sous les ordres de Sylvinho puis de Rudi Garcia.

Mais le natif de Rio de Janeiro, barré par la concurrence dans l'entrejeu (Tousart, Thiago Mendes, Jeff Reine-Adelaïde, Houssem Aouar, Bruno Guimarães, Maxence Caqueret) a surtout occupé un rôle de remplaçant lors de sa première année entre Rhône et Saône. En effet, il est apparu à 17 reprises toutes compétitions confondues. Mais il a été seulement quatre fois titulaire. Le temps pour lui de marquer toutefois trois buts et de délivrer une passe décisive. Une situation peu évidente à vivre pour Jean Lucas qui voulait avoir plus de temps de jeu cette saison. Malgré plusieurs approches, notamment de Strasbourg et Bordeaux, le Brésilien est resté à Lyon.

Jean Lucas a penché pour Brest

Un club où son statut n'a pas évolué. Il s'est même empiré. Malgré plusieurs départs dans l'entrejeu cet été (Tousart, JRA), l'OL a recruté Lucas Paqueta. Résultat : Jean Lucas n'est apparu qu'à huit reprises cette saison. Titulaire une seule fois, il s'est contenté de miettes. L'Olympique Lyonnais lui a donc ouvert la porte cet hiver. Un prêt dans l'Hexagone était privilégié par les dirigeants rhodaniens. Rapidement, le FC Nantes et son nouvel entraîneur Raymond Domenech ont souhaité le recruter. Mais c'était sans compter sur le Stade Brestois, séduit aussi par Jean Lucas. Après réflexion, le Brésilien a choisi de dire oui au SB29.

«L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans indemnité ni option d’achat, de Jean Lucas à Brest jusqu’au 30 juin 2021. Arrivé de Flamengo durant l’été 2019, le milieu de terrain brésilien a disputé 25 matches toutes compétitions confondues avec l’OL (3 buts). Ce prêt permettra à Jean Lucas, sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2024, d’obtenir un temps de jeu plus conséquent lors de cette deuxième partie de saison», peut-on lire sur le communiqué. Un nouveau départ pour Jean Lucas qui va enfin pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre avant de revenir à Lyon où son contrat court jusqu'en juin 2024.