OL : Maxence Caqueret évoque son avenir

Formé à l'Olympique Lyonnais et révélé aux yeux du grand public pendant le Final 8 de la Ligue des Champions 2019-2020, Maxence Caqueret est devenu un élément important de l'entrejeu rhodanien. Même sous les ordres de Peter Bosz, le joueur de 21 ans enchaîne les apparitions, lui qui a disputé 17 matches toutes compétitions confondues sur 17 possibles avec les Gones depuis le début de la saison ! Du coup, le natif de Vénissieux, sous contrat jusqu'en 2023, attire les convoitises mais le principal concerné ne sais pas encore de quoi son avenir sera fait.

«En tant qu'international Espoirs et joueur de l'OL, j'ai dans l'idée d'intégrer un jour les A. Je travaille pour. Il faut jouer régulièrement, gagner des trophées, a d'abord lâché le Gone au quotidien L'Equipe avant de poursuivre. Je suis concentré sur ma saison à Lyon. Et je ne sais pas si je vais rester encore plusieurs années ou partir. Le club a déjà parlé avec mon entourage. Il y a eu des approches. Mais je me focalise sur le terrain.» Des déclarations qui laissent donc planer le doute.