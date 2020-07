Les compositions probables de AC Milan-Juventus

La suite après cette publicité

Un choc ! Voilà par quoi va débuter ce mardi soir la 31e journée de Serie A (après Lecce-Lazio à 19h30). L'AC Milan, qui vient de terrasser la Lazio à Rome ce week-end (3-0), reçoit la Juventus (à 21h45 en direct commenté sur notre site). Les Milanais sont en très grande forme et se sont complètement relancés dans la course à l'Europe depuis la reprise du championnat. Les hommes de Maurizio Sarri, eux, ont accentué leur avance en tête du classement et compte désormais 7 points d'avance sur la Lazio.

Ce soir, pour ce choc à San Siro, les deux équipes se présenteront avec deux versions différentes. Milan en 4-2-3-1 et la Juve en 4-3-3 selon La Gazzetta dello Sport. On retrouvera bien Zlatan Ibrahimovic titulaire en pointe pour les hommes de Stefano Pioli. Alors que du côté de la Vieille Dame, Gonzalo Higuain ferrait son grand retour comme titulaire à la place de Paulo Dybala. Adrien Rabiot pourrait aussi être dans le onze titulaire au milieu de terrain à la place de Blaise Matuidi.