L’OM à fond sur Pape Matar Sarr !

Si la troisième place au classement de Ligue 1 va forcément avoir un impact sur le mercato marseillais du fait des barrages de Ligue des Champions que devra disputer le club phocéen, Pablo Longoria et toute son équipe se doivent d’avancer leurs pions sur le mercato estival de l’OM. La saison passée, l’AS Monaco avait tardé à recruter, le remplaçant d’Aurélien Tchouaméni et cela l’avait été l’un des facteurs de l’élimination de la C1 du club de la Principauté. Marseille ne veut pas faire la même erreur et se devra de présenter une équipe compétitive au plus vite. Et cela va passer par le recrutement de joueurs à plusieurs postes clés. En défense, en attaque, mais également au milieu de terrain.

Ce n’est un secret pour personne, la cellule de recrutement marseillaise planche déjà sur le recrutement d’un joueur capable de remplacer un Matteo Guendouzi plus que jamais sur le départ. Comme évoqué sur FM, les pistes sont déjà nombreuses, de Denis Zakaria (Juventus) en passant par Habib Diarra (Strasbourg). Mais ces dernières semaines, un dossier a pris plus d’ampleur que d’autres à l’OM, celui de Pape Matar Sarr. Selon nos informations, le profil du champion d’Afrique sénégalais de Tottenham plaît énormément à Pablo Longoria. Un joueur qui a toujours été précoce (il a débuté sa carrière professionnelle au Sénégal à l’âge de 15 ans et demi avant d’arriver au FC Metz deux ans après).

Pape Matar Sarr est très heureux en Premier League

Et là tout s’est vite enchaîné pour le prodige sénégalais. La ligue 1, l’équipe nationale du Sénégal à 18 ans, un transfert à Tottenham, la Coupe d’Afrique des Nations, le trophée du meilleur jeune de l’année de la CAF et une participation à la Coupe du Monde. Oui mais voilà, son aventure du côté de la Premier League est bien plus compliquée que prévue. Avec les Spurs, pour sa première saison en Angleterre, Sarr ne dispute que 14 matches dont l’intégralité du 1/8e aller de la Ligue des Champions face à l’AC Milan grâce notamment aux forfaits de nombreux milieux des Spurs (Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, Ryan Sessegnon ou Pierre-Emile Højbjerg). Un match convaincant de la part du joueur qui devra se contenter de miettes par la suite.

Forcément sur sa faim par rapport à une première saison d’adaptation en Angleterre, l’international sénégalais de 20 ans, qui totalise déjà 14 sélections est très heureux d’évoluer en Angleterre et s’y voit bien sur la durée. Selon nos informations, Sarr est d’ailleurs courtisé par d’autres clubs anglais et n’a pas fait d’un retour en Ligue 1, une priorité. L’OM, qui souhaite le récupérer en prêt, devra donc trouver les arguments susceptibles de faire fléchir la position de l’ancien Messin. Il est donc pour l’instant prématuré de dire que Pape Matar Sarr sera le futur élément clé du milieu de l’OM la saison prochaine. Mais vu son potentiel, sa marge de progression et son talent, le natif de la cité de la banlieue dakaroise Thiaroye a tout du joueur qui fera se soulever l’Orange Vélodrome…