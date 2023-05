Mercato : Habib Diarra a tapé dans l’œil de l’OM !

La suite après cette publicité

2 janvier 2023 au soir de la 17e journée de L1 après une défaite à domicile face à une équipe de Troyes également dans le doute. Le RC Strasbourg est en bien mauvaise posture. Avant-dernier de Ligue 1 avec 4 points de retard sur le premier relégable l’AC Ajaccio, personne ne donne cher de la peau de la bande à Kevin Gameiro. Mais l’arrivée de Frederic Antonetti, la forme olympique de son serial buteur Habib Diallo (13 buts sur la phase retour) mais également l’émergence d’un diamant brut dans l’entrejeu du club alsacien Habib Diarra vont tout changer.

Lancé par Julien Stephan en pro, Habib Diarra va vraiment se révéler sous les ordres du technicien corse . C’est simple, depuis son retour, le 5 mars, d’une blessure aux ischiojambiers, le milieu de terrain international espoir U19 excelle dans tous les postes du milieu de terrain, de sentinelle à milieu relayeur en passant par un rôle de piston, à celui second attaquant derrière Habib Diallo ou encore dans un double pivot au milieu. Une polyvalence qu’il doit autant à ses qualités de récupérateur, à sa capacité à se projeter vers l’avant et son impact au duel grâce à une explosivité naturelle impressionnante.

Habib Diarra bientôt avec le Sénégal… et avec l’OM ?

Doté d’une belle marge de progression, le natif de Dakar, qui est le plus jeune joueur de Strasbourg à totaliser 30 matches en pro à 19 ans depuis Christophe Niesser en 1985, n’est plus jamais sorti du onze titulaire du club alsacien. S’il est suivi avec insistance par les Lions de la Teranga, le fils de Samba Diarra (deux sélections avec le Sénégal) pourrait succomber aux sirènes de son pays d’origine et pourquoi pas dès le 12 juin prochain face au Bénin. Une fin de saison chargée donc pour ce pur produit de la formation du RSCA, dont certains se sont émus de son absence de la liste des espoirs de L1 de la saison de l’UNFP, qui va devoir gérer l’intérêt de nombreux clubs à son égard.

Selon nos informations, Habib Diarra (3 buts - 2 passes décisives cette saison sur ses 6 derniers matches de L1) a tapé dans l’oeil de l’OM depuis quelques semaines. Le club olympien s’est dit impressionné par sa progression fulgurante, par sa polyvalence et surtout par sa marge de progression. Et ce n’est pas son nouveau but incroyable marqué ce dimanche face à Troyes qui va stopper les intérêts qu’ils suscitent, bien au contraire. S’il ne fait partie que d’une liste de milieux ciblés par l’OM au sein de laquelle figure Denis Zakaria et un autre ancien de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré, nul doute qu’Habib Diarra a encore marqué des points ce dimanche en Ligue 1 après sa nouvelle prestation XXL avec Strasbourg. De quoi le voir sous les couleurs du club phocéen la saison prochaine ? Il est bien évidemment trop tôt pour l’affirmer…