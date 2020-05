Serie A : une partie des clubs reprendra l'entraînement lundi

Après presque deux mois d'arrêt de leurs activités sportives, les clubs de Serie A vont reprendre progressivement le chemin de l'entraînement. Le Corriere dello Sport et La Repubblica annoncent ce samedi que plusieurs clubs retourneront à leur centre d'entraînement à partir de lundi. C'est le cas notamment de Naples, Sassuolo, Bologne et Parme. En ce qui concerne les clubs de la capitale, la Lazio et l'AS Rome, le retour respectif à Formello et Trigoria sera possible à partir de mercredi.

Les clubs cités ont obtenu le feu vert de leur région et les joueurs s'entraîneront individuellement, afin de respecter les consignes strictes liées à la situation sanitaire. « Le Bologna FC 1909 annonce qu'à partir du mardi 5 mai, les joueurs de la première équipe auront le droit de poursuivre l'activité pour leur entretien individuel également sur les terrains du centre technique N. Galli », a annoncé Bologne dans un communiqué. Le club 10e de Serie A et Sassuolo ont fait savoir que seuls les terrains d'entraînement seront ouverts aux joueurs. Ainsi, ces derniers n'auront pas accès aux vestiaires ou à la salle de sport. Quant au staff technique, il ne sera pas présent. Malgré le feu vert de la région d'Émilie-Romagne, la SPAL a quant à elle décidé de ne pas reprendre ses activités sportives pour le moment.