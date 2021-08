Arsenal recrute Takehiro Tomiyasu

Après Nuno Tavares, Ben White, Albert Sambi Lokonga, Aaron Ramsdale et Martin Odegaard, Arsenal tient sa 6ème recrue de l'été. Les Gunners viennent d'officialiser ce mardi l'arrivée de Takehiro Tomiyasu (22 ans) en provenance de Bologne. L'international japonais (23 capes, 1 but), capable d'évoluer dans l'axe de la défense comme en tant que latéral droit, va venir renforcer un secteur ayant fait défaut à Mikel Arteta en ce début de saison (9 buts encaissés en 3 matchs). Tomiyasu, qui était notamment dans le viseur de Tottenham cet été, va rapporter 20 M€ (+ 3 M€ de bonus) aux Rossoblù.

«Bienvenue à Arsenal», peut-on lire sur le tweet publié par Arsenal. Takehiro Tomiyasu va donc découvrir un quatrième championnat après avoir joué au Japon (Avispa Fukuoka), en Belgique (Saint-Trond) puis en Italie, avec Bologne depuis l'été 2019.

Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW