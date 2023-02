CdM des Clubs : le nouveau format dévoilé par la FIFA

La suite après cette publicité

Du changement et encore du changement. La FIFA a dévoilé ce mardi le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs, dont la prochaine édition se tiendra en 2025 en Arabie Saoudite. Alors que l’on avait été habitué à assister à une compétition fermée entre 7 équipes ces dernières années, le tournoi va radicalement changer de forme et désormais regrouper 32 équipes. La répartition des places distribuées sera la suivante : OFC (Océanie) 1, AFC (Asie) 4, CAF (Afrique) 4, Concacaf (Amérique centrale et du Nord) 4, CONMEBOL (Amérique du Sud) 6, UEFA (Europe) 12 tandis que la dernière place sera consacrée à une équipe hôte. Selon l’agence de presse Reuters, quatre équipes issues de confédérations différentes devaient composer les poules.

La périodicité du tournoi changera également puisque la compétition se disputera désormais tous les quatre ans, à l’image de la Coupe du Monde traditionnelle. Quant à sa temporalité, elle se situera désormais courant des mois de juin et juillet, et non plus au début du mois de février comme elle nous y avait auparavant habitués. La FIFA a par ailleurs précisé que l’édition 2025 (Arabie Saoudite) se déroulera, elle, bien au mois de décembre.

