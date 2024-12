AS Monaco - PSG : les compositions probables

L’AS Monaco et le PSG entament cette 16e journée de Ligue 1 un peu spéciale. Les deux clubs prennent de l’avance sur leurs concurrents en raison du Trophée des Champions qu’ils disputent le 5 janvier prochain au Qatar. C’est durant ce même premier week-end de l’année 2025 que les autres équipes de notre championnat joueront cette fameuse 16e levée. Une date particulière pour un match pas comme les autres puisque Monégasques et Parisiens occupent respectivement la 3e et la 1ère place du classement. Vous l’aurez compris, il y a bien un choc ce soir à Louis-II (21h).

Pour cette rencontre importante, Adi Hütter doit composer avec pas mal de blessés, à commencer par son gardien titulaire, Majecki. À la place, c’est Köhn qui débutera avec devant lui un système en 4-2-3-1. En défense, on devrait avoir du classique avec les Brésiliens Vanderson et Caio Henrique aux postes de latéraux droit et gauche. Dans l’axe, c’est Singo qui serait amené à faire équipe avec Kehrer puisque Mawissa est blessé. Au milieu, le capitaine Denis Zakaria est lui absent, ce qui obligera son coach à revoir certains plans.

Lucas Hernandez titulaire ?

Sans le Suisse, on privilégierait la titularisation de Golovin aux côtés de Camara. Un choix offensif puisque le Russe joue généralement un cran plus haut. Il céderait sa place à la création, à Minamino, lequel serait associé aux jeunes Akliouche à droite et Ben Seghir à gauche. Breel Embolo part avec une longueur d’avance en pointe, devant George Ilenikhena, Folarin Balogun étant blessé pour un long moment. Pour ce dernier match de championnat de l’année, Luis Enrique donnerait sa chance à Donnarumma plutôt qu’à Safonov pour mener cette composition en 4-3-3. Marquinhos et Pacho devraient faire la paire en charnière.

Sur les ailes, il pourrait en revanche y avoir un changement avec la présence annoncée de Lucas Hernandez à gauche, et celle d’Hakimi à droite. Il s’agirait du premier onze de départ du champion du monde 2018 depuis son retour de blessure. Dans l’entrejeu, le coach espagnol ferait confiance à ses hommes habituels, à savoir Zaïre-Emery, Neves et Vitinha. Il laisserait celui qui a crevé l’écran contre l’OL dimanche, Désiré Doué, sur le banc. L’ancien Rennais est pressenti pour céder sa place à un trio encore jamais aperçu cette saison : Dembélé, Ramos et Barcola.

