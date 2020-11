Comment Diego Simeone a transformé son Atlético de Madrid

L'été a été assez calme du côté du Wanda Metropolitano. Luis Suarez est arrivé pour remplacer Alvaro Morata, alors que Thomas Partey s'en est allé pour Arsenal. Lucas Torreira, puis Geoffrey Kondogbia, sont arrivés pour occuper sa place. Peu de changement dans l'effectif rojiblanco donc, mais après ces premières semaines de compétition, force est de constater que cet Atleti a bien changé. Avec une assise défensive un peu moins impressionnante, même si on parle là de la meilleure défense du championnat avec seulement deux buts encaissés, la formation de la capitale est la deuxième équipe la plus prolifique du championnat (17 buts en 7 rencontres), seulement devancée par la Real Sociedad (20 buts) qui a disputé deux rencontres de plus.

Premièrement, l'explication est tactique. Sur le papier, Diego Simeone conserve son 4-4-2, mais sur les séquences offensives, ce dispositif se transforme souvent en 3-4-3 ou en 4-3-2-1, avec deux ou trois milieux axiaux pour lancer les joueurs offensifs. On assiste ainsi à une certaine souplesse tactique qu'on n'avait jamais vu auparavant, et qui rend l'équipe bien moins prévisible, en plus de permettre à des joueurs comme João Félix et Marcos Llorente de vraiment se libérer. Les milieux se projettent plus, les joueurs offensifs combinent mieux et l'équipe a bien plus de situations chaudes devant. Seul soucis pour l'instant, l'apport des latéraux encore un peu trop léger. Ensuite, les hommes alignés sont généralement un poil plus offensifs que d'habitude. Terminée, cette ligne de quatre parfois composée de quatre milieux axiaux. Diego Simeone mise généralement sur un duo d'axiaux assez classique, mais aligne ensuite quatre joueurs très offensifs. Sur les côtés, on retrouve donc des ailiers/attaquants, à l'image de Yannick Carrasco, d'Angel Correa et même de Marcos Llorente, milieu de formation mais reconverti en joueur offensif depuis la saison dernière.

L'axe Koke-Llorente-Félix

Contrairement à ce qu'on peut voir au sein d'autres grosses écuries du Vieux Continent, pratiquement toutes les individualités sont au niveau. Koke est toujours le patron au milieu, João Félix marche sur l'eau, Marcos Llorente est toujours à un niveau stratosphérique, Giménez revient très bien en défense, accompagné par un Savic qui n'a probablement jamais été aussi bon depuis son arrivée à Madrid. Luis Suarez n'est pas forcément encore à son meilleur niveau dans le jeu, mais les statistiques parlent pour lui (5 buts en 6 matchs de Liga). Les joueurs secondaires enchaînent aussi les bonnes prestations, à l'image du 12e homme Angel Correa, qui s'entend particulièrement bien avec Félix, ou même Hector Herrera, à deux doigts de partir cet été mais désormais très convaincant dans l'entrejeu. Le nouvel arrivé Lucas Torreira montre aussi de belles choses lorsqu'il entre en jeu.

Résultat, l'Atlético offre de belles séquences de jeu et régale tout le monde en Espagne. Après des années à être critiqué pour son style jugé défensif, le Cholo est en train de surprendre les observateurs avec un jeu qui se rapproche de ce qu'on pourrait attendre du FC Barcelone par exemple. Tout semble donc aller pour le mieux aujourd'hui, et de l'autre côté des Pyrénées, on parle déjà de l'Atlético comme du favori pour le titre. Mais Diego Simeone est attendu au tournant au retour de la trêve, face au FC Barcelone. Maintiendra-t-il son approche offensive ou choisira-t-il de retourner à une approche plutôt conservatrice ? Réponse dans deux semaines...