Brest : ça se bouscule pour Romain Faivre

Romain Faivre (22 ans) est très demandé. Selon les informations de L'Équipe, le Bayer Leverkusen (comme nous vous l'avions révélé), le Borussia Dortmund, Leeds, l'Olympique Lyonnais et d'autres clubs du top 5 de Ligue 1 ont un œil très attentif sur le milieu offensif du Stade Brestois. Pour sa première saison pleine en L1, le gaucher, malgré un récent coup de moins bien, est une révélation, avec 5 réalisations et 3 passes décisives. Sous contrat jusqu'en juin 2025, il n'est pas sur le marché.

À moins d'une offre qui ne se refuse pas. «Nous ne sommes pas vendeurs. Nous ne sommes pas dans une situation où nous sommes obligés de vendre Romain. Après, on sait qu’en raison de ses performances, ce sera un garçon sollicité. Et on sait très bien qu’à partir d’un certain niveau de sollicitations, on ne sera pas capable de le retenir. Le prix ? C’est prématuré. Je n’ai pas défini de prix, poursuit le dirigeant. Mais on a vendu Ibra (Diallo) 15 M€ (à Southampton). Et les joueurs offensifs valent forcément plus…», a confié le directeur sportif du club breton au quotidien sportif. À suivre.