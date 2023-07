OL : Alexandre Lacazette met un petit coup de pression à John Textor

La suite après cette publicité

Revenu à l’OL l’an dernier après 5 saisons passées à Arsenal, Alexandre Lacazette a effectué un retour fracassant dans son club formateur marquant 27 buts en 35 matches de Ligue 1 terminant deuxième au classement des meilleurs buteurs de L1 derrière Kylian Mbappé. Des performances incroyables pour un joueur qui n’avait marqué que 4 buts la saison précédente avec le club londonien et qui ont permis à l’OL de sauver les apparences dans une saison très compliquée et terminée seulement à la 8e place de Ligue 1.

Malgré des approches d’Arabie saoudite, le Général, sous contrat encore deux saisons à l’OL, va donc continuer l’aventure dans la cité rhodanienne et n’exclut pas d’y terminer sa carrière. Une nouvelle saison qui se fera sans Jean-Michel Aulas qui a vendu le club à John Textor. Ce dernier procède ces dernières semaines à une véritable révolution au sein du club sept fois champion de France. Reste que l’homme d’affaires n’a pas réussi à lever tous les doutes sur sa capacité financière à redresser le club. C’est en tout cas le message clair que lui a fait passer la DNCG il y a deux jours en procédant à un «encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations».

Lacazette attend de voir la réalité…

De quoi mettre le doute à de nombreux observateurs, mais aussi au sein du vestiaire. Et à écouter Alexandre Lacazette dans les colonnes de Planète Lyon, John Textor sera jugé sur pièces. «Le discours de John Textor est plaisant car il a envie de mettre Lyon en haut de l’affiche. Malgré tout, on se pose beaucoup de questions sur le futur. Ce qui est normal, car on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, j’attends juste de voir comment se passera le début de saison. Bref, le discours est bien, après j’attends de voir la réalité…»

Une sortie remarquée et pas innocente pour un joueur qui n’a rencontré pour l’instant seulement qu’à deux reprises le nouveau boss de l’OL, forcément moins présent à Lyon que son prédécesseur Jean-Michel Aulas. John Textor va donc devoir convaincre la DNCG de la viabilité de son projet, mais aussi ses propres joueurs qui, s’ils sont convaincus par son discours, attendent de voir concrètement ce qu’il va pouvoir mettre en place pour redresser un club qui peine depuis plusieurs saisons à retrouver son lustre d’antan.