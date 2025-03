Croatie - France : Kylian Mbappé n’a rien pu faire !

«Je peux comprendre pas mal de choses. Comme je dis souvent, j’ai cette qualité d’être lucide sur ce que je fais de bien et de pas bien. Je sais que les gens n’étaient pas contents de ce que je faisais sur le terrain et en dehors. Après, j’avais des raisons qui étaient explicables ou non. Je n’ai aucun problème à me remettre en question. Je n’ai jamais eu de problème avec les critiques quand elles sont argumentées. Je n’ai pas été pas bon contre l’Italie, ma conférence de presse n’avait pas plu, je n’étais pas rassembleur comme capitaine. Le plus important c’est d’avancer et ne plus refaire les mêmes erreurs». Voici ce que déclarait Kylian Mbappé avant de défier la Croatie dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Nations.

Un mea-culpa bienvenu pour le capitaine des Bleus, sous le feu des critiques au cours des derniers mois. Oui mais voilà, pour l’attaquant du Real Madrid, fallait-il encore joindre le geste à la parole, ce jeudi soir, sur la pelouse du Stadion Poljud. Aligné sur le front de l’attaque aux côtés de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, le champion du monde 2018 était logiquement très attendu. Sur le côté gauche, brassard bien accroché, le natif de Bondy allait pourtant vivre une soirée pénible, tout du moins sur le plan collectif. Plombés par une première période totalement manquée, les Bleus ont, en effet, rendu les armes (0-2) et se retrouvent désormais condamnés à l’exploit, dimanche prochain, au Stade de France.

Deschamps a apprécié

Au cœur de ce marasme collectif, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain a lui pourtant globalement surnagé. Positionné dans sa zone préférentielle, le Français de 26 ans a ainsi été le seul à avoir apporté un danger concret dans la surface croate en première période, avec deux frappes cadrées (13e, 23e) sur deux bons services de Digne. S’il a subi la rugosité de la défense (3 duels remportés sur 12, 21 ballons perdus), qui a souvent commis la faute pour le stopper, il est venu donner un coup de main dans la création, à bon escient, et a su trouver Dembélé à plusieurs reprises au cœur de la surface. Crédité d’un 5,5 par la rédaction FM, il était même tout proche de redonner espoir aux siens mais tombait sur un grand Livakovic (81e).

En dépit de la triste prestation d’ensemble, Kylian Mbappé s’est donc offert un retour plutôt encourageant. Une prestation que Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas manqué de souligner au coup de sifflet final. «Je l’ai trouvé très en jambes. Il n’a pas tout réussi mais il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Il a été très disponible, il a fait beaucoup d’efforts aussi face à un bloc bas. Il avait moins d’espaces et il était surveillé. Il peut toujours faire mieux. Il ne réussit pas toujours ses prises de risques et ses dribbles mais il était à un très bon niveau ce soir», notait ainsi le sélectionneur des Bleus au micro de TF1. Mbappé & co devront désormais créer l’exploit dans 3 jours face à leur public…