Caen : un club historique entre dans la danse pour Alexandre Mendy

Où jouera Alexandre Mendy la saison prochaine ? Sur le départ du côté du SM Caen, l’attaquant de 30 ans devrait rapidement voir son avenir s’éclaircir, à l’heure où le mercato estival bat son plein. Dernièrement, nous vous révélions, à ce titre, que l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, sous contrat jusqu’en juin 2026, n’avait pas pris part au dernier match amical de Malherbe face au FC Nantes et n’était pas non plus présent au rassemblement des Normands à Crans-Montana en Suisse (14 au 22 juillet). Et pour cause. Au coeur de nombreuses convoitises, le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2 est en passe de quitter la formation caennaise. Dans cette optique, nous vous dévoilions récemment une offensive d’Al-Riyad, écurie de Saudi Pro League. Séduit par le profil du droitier d’1m84, le club saoudien a ainsi dégainé une offre à la direction normande. Oui mais voilà, outre les sirènes du Golfe, réputé pour sa capacité à donner le tournis à coup de millions, le natif de Toulon dispose aujourd’hui d’une nouvelle opportunité séduisante.

Selon nos dernières informations, Sunderland, club historique d’outre-Manche présent sur Netflix par le biais de son célèbre documentaire «Sunderland 'Til I Die» (Sunderland envers et contre tous, en VF), a ainsi décidé de passer à l’action pour enrôler l’international bissau-guinéen (7 sélections). Toujours d’après nos indiscrétions, Caen a d’ores et déjà reçu une première offre des Black Cats et les négociations sont actuellement en cours avec les pensionnaires du Stadium of Light. De retour en Championship, la formation désormais coachée par Régis Le Bris et qui compte de nombreux talents à l’instar de Timothée Pembélé, Adil Aouchiche, Patrick Roberts ou encore Jobe Bellingham compte bien faire son retour dans l’élite du football anglais, sept ans après l’avoir quittée. Fort de six titres de Premier League et deux Coupes d’Angleterre dans son histoire, Sunderland sera-t-il le futur terrain de jeu d’Alexandre Mendy ou ce dernier optera-t-il pour le choix de l’argent ? Réponse dans les prochains jours…