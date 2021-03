EdF, Juventus : le premier bilan d'Adrien Rabiot sur une saison fatigante et compliquée

La suite après cette publicité

Titulaire mercredi soir lors de France-Ukraine, Adrien Rabiot enchaîne les matches cette saison. Déjà présent avec les Bleus en septembre, octobre et novembre 2020, l'ancien Parisien a surtout disputé 35 matches toutes compétitions avec la Juventus. Un véritable marathon pour le joueur de 25 ans, qui enchaîne les matches tous les 3 jours. Du coup, la fatigue se fait ressentir et le principal concerné a fait un petit bilan en conférence de presse ce jeudi, évoquant au passage les problèmes des Bianconeri, éliminés en huitièmes de finale de Ligue des Champions notamment.

«Installé en sélection, je ne dirais pas ça. Je ne prends rien pour acquis mais ça se passe plutôt bien. En club, la saison est un peu compliquée sur un point de vue collectif. On a été éliminés très tôt en Champions League, on a du retard sur l'Inter (en Serie A, ndlr) mais j’essaye de donner le meilleur, je joue beaucoup. Il y a aussi pas mal de fatigue, c'est difficile d'être performant tous les 3 jours mais on n'a pas le choix, il faut s'adapter comme dit le coach. J'essaye de faire le maximum sur le terrain et je pense que le coach le remarque aussi», a déclaré Adrien Rabiot.