OL : Maxence Caqueret décrypte son irrésistible ascension

Auteur d'un Final 8 de Ligue des Champions de haut niveau, Maxence Caqueret (20 ans) est entré un peu plus dans le cœur des supporters de l'Olympique Lyonnais. Le jeune milieu issu de l'académie lyonnaise s'est hissé au niveau de ses partenaires plus expérimentés pour livrer de belles prestations contre la Juventus, Manchester City et le Bayern Munich. Son activité débordante et son envie ont séduit tous les observateurs.

La suite après cette publicité

«J'avais un peu de doute. C'est impressionnant d'affronter des joueurs comme Thiago Alcantara ou Pjanic, mais une fois en jeu, je fais abstraction. J'ai toujours tâché de passer des caps», a-t-il expliqué ce vendredi dans les colonnes du Progrès. Désormais membre à part entière du groupe de Rudi Garcia, le jeune homme, qui se dit davantage «reconnu» dans les rues de Lyon, souhaite enchaîner et continuer à apprendre.

Heureux comme un Gone

«En jouant, on se rapproche des joueurs, surtout en livrant de bonnes prestations. Et tant mieux, je dois encore apprendre d'eux», a-t-il lancé, conscient de ses manques. «Il me faut un peu plus de vécu pour éviter les cartons. Et je dois aussi bosser la finition», a déclaré celui qui a été appelé pour la première fois avec les Espoirs et se verrait bien faire une carrière à la Didier Deschamps.

Pour l'heure, dans son esprit, il n'y a que l'OL qui compte. «On ne sait jamais de quoi demain est fait mais je suis au club, où on compte sur moi. (...) Je suis heureux ici et sous contrat jusqu'en juin 2023, tout va bien pour moi», a-t-il conclu. Bonne nouvelle pour les Gones qui démarrent leur saison de Ligue 1 ce vendredi contre Dijon (2e journée).