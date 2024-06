Rien n’est fait pour Yankuba Minteh

Auteur d’une saison très intéressante en Eredivisie où il était prêté par Newcastle, l’ailier droit gambien a délivré 6 passes décisives et inscrit 11 buts en 37 rencontres avec le Feyenoord Rotterdam. Les Magpies sont prêts à le céder en échange d’une belle somme. Everton est très chaud et se trouve même en pole position pour récupérer le joueur. Néanmoins, l’OL est entré dans la danse par l’intermédiaire de John Textor qui consulte de moins en moins David Friio. Il faut dire que le propriétaire du club rhodanien travaillait encore il y a peu avec Eagle pour racheter Everton et était tombé sur le profil du joueur gambien pisté par les Toffees. C’est comme ça que l’OL s’est retrouvé à faire une offre au joueur, mais aussi à Newcastle.

Mais ces trois clubs ne sont pas seuls sur le coup puisque des formations plus huppées dont les noms n’ont pas filtré sont également à l’affût. De son côté, l’OM a aussi coché le nom de la révélation gambienne. Quoiqu’il arrive et selon nos informations, Yankuba Minteh a fait son choix s’il doit venir en France. Entre les deux olympiques, son cœur balance pour l’OM aussi bien pour le projet sportif lui permettant de prendre en maturité pour rejoindre à terme les clubs du top 10 européen qui le veulent ainsi que pour la présence de Roberto De Zerbi.