Ligue Europa, West Ham : l’irrésistible prise de pouvoir de Mohammed Kudus

West Ham n’a pas fait dans la dentelle. Pour la 4e fois cette saison en Ligue Europa, le club londonien affrontait Fribourg, tombeur du RC Lens au tour précédent. Battus d’une courte tête en Allemagne, les Hammers n’avaient pas d’autres choix que de s’imposer pour rester dans la compétition. Poussée par son public, la formation anglaise n’a eu besoin que d’une petite demi-heure pour renverser la situation avant de dérouler en seconde période. Diablement efficace et jamais réellement inquiété par son adversaire, le vainqueur de la Ligue Europa Conférence l’an passé a tout simplement corrigé Fribourg (5-0 à Londres, enregistrant au passage sa plus large victoire dans un match européen. Un succès éclatant auquel Mohammed Kudus a grandement participé.

La suite après cette publicité

Muet depuis son retour de la CAN mais toujours aussi essentiel dans le dispositif de David Moyes, l’international ghanéen (32 sélections, 11 buts) a retrouvé le chemin des filets, et avec la manière. En manque de réussite au cours du premier acte, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’est remis dans le sens de la marche en seconde période. Dans un rôle hybride d’ailier-meneur de jeu, le joueur de 23 ans a énormément provoqué, posant de gros soucis aux défenseurs allemands, tout en faisant preuve d’un abattage défensif non-négligeable. Si Lucas Paqueta (1-0, 9e), Jarrod Bowen (2-0, 32e) ainsi qu’Aaron Cresswell (3-0, 52e) ont montré la voie à leurs partenaires plus tôt dans la partie, Kudus a par la suite mis en exergue ses qualités techniques et sa pointe de vitesse pour marquer sans aucun doute l’un des buts de la soirée en Ligue Europa. Après avoir récupéré le ballon dans son propre camp, le natif d’Accra s’est lancé dans un rush solitaire de 80 mètres, déposant tour à tour les défenseurs adverses avant d’ajuster Atubolu du pied droit (4-0, 77e).

À lire

Ligue Europa : le tirage au sort complet des quarts de finale !

Mohammed Kudus, la nouvelle coqueluche des Hammers !

Galvanisé par ce but sensationnel, le Ghanéen a récidivé une dizaine de minutes plus tard. Bien placé à l’entrée de la surface, l’ex-Amstellodamois a profité d’une remise de Jarrod Bowen pour se mettre sur son bon pied et enrouler une frappe imparable pour le portier des Breisgau-Brasilianer (5-0, 85e). Dès lors, le Ghanéen clôturait sa soirée en beauté avec un doublé à la clef et une qualification pour les quarts de finale de la C3. Sous le charme, David Moyes s’est montré dithyrambique à son égard, exaltant au passage des qualités techniques. «Si quelqu’un se souvient de ces ailiers dribbleurs qui avaient l’habitude de courir et d’affronter les gens avec des hanches sinueuses et de trouver un moyen de passer, c’était un peu ça ce soir. C’était un but individuel brillant. C’était un but à la Roy des Rovers», concédait le manager de West Ham à l’issue du coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Longtemps convoité par Manchester United et Erik Ten Hag, son ancien coach aux Pays- Bas, Mohamed Kudus a finalement opté pour le challenge londonien. Débauché à l’Ajax Amsterdam contre un chèque moyennant 40 M€, l’international ghanéen justifie pleinement l’investissement de ses dirigeants, en témoigne ses statistiques plus qu’honorables pour sa première pige en Angleterre (33 matchs dont 27 titularisations pour 12 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues). Aujourd’hui, le natif d’Accra semble plus que jamais épanoui outre-Manche. Remarquablement intégré par ses coéquipiers, il bénéficie également de la totale confiance de son coach. «Ma relation avec David Moyes est bonne. J’essaie toujours d’apprendre chaque jour à être le joueur que je me vois être. J’ai beaucoup appris du personnel d’entraîneurs et des joueurs. Le mérite revient à l’équipe et aux entraîneurs pour le départ rapide que j’ai pris, car ils m’ont aidé à très bien m’installer et à m’améliorer chaque jour. Nous sommes encore d’apprendre et il y a encore un long chemin à parcourir», a-t-il exprimé la veille. Présent dans les grands rendez-vous, Mohammed Kudus sera sans aucun doute l’un des atouts majeurs des Hammers pour la suite de la saison.