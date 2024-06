Euro 2024 : le XI type de la 3e journée de la phase de groupes

La phase de groupes de l’Euro s’est conclue hier soir avec la très belle victoire de la Géorgie sur le Portugal (2-0) et celle de la Turquie contre la Tchéquie (2-1). Les deux vainqueurs verront les 8es de finale et ont une part belle dans notre équipe type de cette 3e journée. Mamadarshvili aurait lui aussi pu prétendre à une place dans notre équipe mais nous avons opté en faveur du Polonais Łukasz Skorupski pour plus de diversité. Le gardien a dégoûté les Bleus mardi dernier avec ses 7 arrêts. À cause de sa performance, les hommes de Didier Deschamps n’ont obtenu que le nul et ont fini 2es du groupe derrière l’Autriche.

Pour la suite, nous avons décidé d’aligner cette équipe dans un 4-3-3 assez offensif. En défense, on retrouve le Géorgien Otar Kakabadze au poste de latéral droit. Aligné comme piston face aux Portugais, il aura été un grand animateur dans son couloir. À gauche, nous retrouvons Alexander Prass. Habituel milieu de terrain, l’Autrichien a assuré dans ce nouveau rôle face aux Pays-Bas. Pour la charnière centrale, nous avons droit à Vanja Drkusic, qui n’a eu aucun mal à repousser toutes les tentatives anglaises. Le Slovène est accompagné d’Aymeric Laporte, encore très sérieux lors du succès espagnol sur l’Albanie.

Mikautadze et Kvaratskhelia associés devant

Au milieu de terrain, il a fallu faire des choix car pas mal de joueurs ont brillé lors de leur dernier match. Très bon depuis le début de l’Euro, Hakan Calhanoglu a confirmé hier lors de la victoire contre les Tchèques. Le capitaine turc a même lancé les siens en ouvrant le score d’une très jolie frappe. Il est associé à Dani Olmo, magnifique passeur décisif sur le but de Ferran Torres, et à Marcel Sabitzer. Le capitaine autrichien est en grande forme dans cet Euro. Après sa passe décisive contre la Pologne, il a inscrit le but de la victoire face aux Pays-Bas, synonyme de 1ère place du groupe.

On retrouve son coéquipier en sélection, Romano Schmid, dans le rolle d’ailier droit. Le joueur de Wolfsbourg a marqué le second but de son équipe contre les Hollandais et a animé la rencontre. Pour l’accompagner, nous avons sélectionné les deux fers de lance de l’attaque géorgienne, Georges Mikautadze et Khvicha Kvaratskhelia. Le second a rapidement ouvert le score pour parfaitement lancer son équipe vers l’exploit, alors que le premier a fait le break sur penalty. Outre leur but, les deux joueurs ont réalisé un très grand match grâce à leur débauche d’énergie. Ils méritent d’intégrer cette équipe type.