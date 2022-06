Monaco : Séville va dégainer une première offre pour Benoît Badiashile

Une place forte du mercato. Depuis quelques années maintenant, la Principauté de Monaco est l'un des points chauds du marché des transferts. Et cet été encore, les pensionnaires du stade Louis II vont avoir du pain sur la planche, eux qui vendent à prix d'or leurs joueurs. Samedi, ils ont d'ores et déjà réussi un gros coup en vendant Aurélien Tchouameni pour plus de 100 millions d'euros (bonus compris) au Real Madrid. Et les Monégasques pourraient ne pas s'arrêter là.

En effet, l'écurie de Ligue 1 est sollicitée de toutes parts pour Benoît Badiashile, un grand espoir devenu un taulier de l'équipe. A 21 ans, le défenseur central attire les regards et les recruteurs comme des mouches. Comme indiqué par RMC Sport, Séville, qui veut recruter deux voire trois défenseurs centraux cet été, a coché son nom. Une information que nous pouvons vous confirmer. Le profil du joueur plaît énormément au directeur sportif Monchi.

Plusieurs prétendants aux trousses de Badiashile

Les Andalous veulent finaliser ce dossier et vont même dégainer une première proposition. Celle-ci devrait être comprise entre 25 et 30 millions d'euros selon nos informations. L'idée est de recruter le joueur au plus vite pour devancer la concurrence, qui est nombreuse. En effet, la Juventus est intéressée par Benoît Badiashile. La Premier League est aussi séduite. Depuis très longtemps, le footballeur né en 2001 est suivi par les écuries anglaises. Cet été, Manchester United et Chelsea l'ont toujours à l'œil. Comme indiqué sur notre site en avril, Newcastle le suit aussi.

Mais les Magpies ne sont pas les plus chauds sur le coup à l'heure actuelle, eux qui visent notamment Sven Botman (LOSC). Ce qui est certain, c'est que les clubs intéressés devront mettre la main au porte monnaie. L'hiver dernier, Monaco a refusé une offre de 50 millions d'euros de Newcastle pour Badiashile. Autant dire que cet été, les dirigeants monégasques seront toujours aussi exigeants voire même plus pour le joueur à qui il reste deux années de contrat. Vu le montant espéré, on imagine mal Séville monter à ce niveau. En revanche, les Anglais sont, eux, capables de faire parler leur puissance financière pour convaincre Monaco, qui pourrait encore remplir ses caisses. Les mercatos se suivent et se ressemblent sur le Rocher.