La presse européenne en folie après les propos de Leonardo sur le cas Kylian Mbappé, le FC Barcelone offre une dernière chance à Philippe Coutinho et Samuel Umtiti

L'Europe s'enflamme pour le dossier Mbappé

Avec Cristiano Ronaldo, cela va être LE feuilleton de cette dernière semaine de mercato ! Où jouera Kylian Mbappé le 1er septembre ? Pour le moment, le Français est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Mais le Real Madrid a lancé les grandes manœuvres pour le recruter. Une première offre de 160 M€, refusée par le PSG. Puis, depuis hier, le club parisien qui pose ses conditions par la voix de son directeur sportif, Leonardo. Les déclarations du Brésilien font la une de Marca et de As ce matin, notamment celle qui indique que «si Mbappé veut partir, il partira.» Mais aux conditions fixées par le PSG. Ces conditions, quelles sont-elles ? Elles font surtout la part belle à un prix : 220 M€. Voilà la somme demandée par le PSG au Real Madrid pour son joueur. C'est ce qu'a révélé Le Parisien hier soir. Un chiffre repris ce matin en une de As mais aussi du Corriere dello sport qui l'oppose à la demande de Pep Guardiola de faire venir gratuitement Cristiano Ronaldo, si celui-ci venait à quitter la Juventus. Fou ce mercato on vous dit !

La dernière chance du Barça à Coutinho et Umtiti

Les cas Philippe Coutinho et Samuel Umtiti sont clos du côté du FC Barcelone. C'est ce qu'annonce en chœur Sport et Mundo Deportivo depuis plusieurs jours. Les deux indésirables du début du mercato blaugrana n'ont pas trouvé preneur et vont donc rester une saison de plus en Catalogne. Et selon Sport, les deux auront une ultime chance cette année de prouver qu'ils peuvent rendre de grands services au Barça. Le média précise que le Barça va leur laisser la saison afin de prouver. Ronald Koeman pouvant les intégrer dans sa rotation. Un changement de ton avec le Français notamment. Le média catalan annonçant depuis le début de l'été que le champion du monde 2018 était le 5e dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans l'esprit du Néerlandais...

Les 3 dossiers prioritaires du Barça

Coutinho et Umtiti vont donc rester. Le FC Barcelone a donc encore 3 chantiers avant le 31 août afin de déterminer les contours définitifs de son effectif, selon Mundo Deportivo. Deux hommes sont notamment clairement sur le départ et il faut régler leur situation avant 6 jours : Miralem Pjanic et Ilaix Moriba. Le premier a pas mal de touches en Serie A, mais pour le moment aucune ne se dégage vraiment. Le second est en guerre avec sa direction qui l'a envoyé en réserve tant qu'il n'accepte pas de prolonger son contrat. Mais Moriba aurait fixé des demandes trop hautes pour la direction du club. D'où l'impasse et la mise sur le marché. Enfin, le 3e cas est celui d'Ousmane Dembélé. Le Français ne doit pas partir avant le 31 août, mais le Barça veut aboutir à un accord pour sa prolongation de contrat. Affaire à suivre.