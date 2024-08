Manchester City : Savinho ébahit déjà tout le monde

C’était une des sensations de la Liga 2023/2024. Dans une équipe de Girona particulièrement bien huilée et tournée vers l’attaque, Sávio Moreira de Oliveira alias Savinho a été un des meilleurs ailiers de la ligue espagnole, et même du continent européen. Capable d’éliminer des adversaires avec des dribbles à en couper le souffle, il a logiquement été appelé en sélection pour la Copa América. Et, étant propriété du City Football Group, il a sans surprise été rappelé pour intégrer le vaisseau mère.

« Il a fait une grande impression à Gérone. Savio peut jouer sur les deux côtés, mais aussi au milieu. Nous avons surtout besoin de lui à côté. Il est dévastateur en tête-à-tête avec ses actions. Nous avons peu de joueurs capables de jouer sur les deux côtés. Je voudrais également remercier Gérone, car ils ont fait un excellent travail avec lui », expliquait Pep Guardiola cet été.

Validé par Haaland

Et sur ses premières apparitions avec la tunique cityzen, il donne clairement raison à Pep Guardiola. Dans le derby mancunien pour le Community Shield, il avait déjà réalisé une entrée en jeu pendant laquelle on avait pu apercevoir des signes évidents de talent. Puis, une bonne première période face à Chelsea en ouverture du championnat, et, samedi, pour sa première titularisation, une très bonne prestation face à Ipswich, avec une passe décisive au compteur. Il a ensuite quitté la pelouse à vingt minutes de la fin.

Déjà comparé à Riyad Mahrez, il prend ses responsabilités et assume clairement ce statut précoce de joueur offensif essentiel dans l’équipe de Guardiola, créant du danger dès que le cuir transite par ses pieds. « Il est incroyable. On est très heureux de l’effectif et de ceux qui sont arrivés », confiait son nouvel acolyte Erling Haaland samedi soir, après la victoire 4-1 contre le promu. Un sacré renfort pour un Manchester City qui compte rouler sur tout le monde cette saison…