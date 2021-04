PSG - Manchester City : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le grand jour est arrivé. Ce mercredi soir (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 21h), les Parisiens accueillent les Mancuniens pour ce duel entre clubs qui ne rêvent que d'une chose depuis des années : enfin remporter le Graal européen après tant d'échecs et d'investissements. Et ce soir, il y aura des stars à tout va sur la pelouse du Parc des Princes, avec deux équipes qui en plus sont en forme.

En revanche, il faudra espérer que les troupes de Mauricio Pochettino parviendront à se montrer plus solide qu'à l'accoutumée dans leur arène. Sur leurs terres, les Parisiens ont ainsi perdu trois de leurs quatre derniers matchs de Ligue 1, et n'avaient pas forcément été très rassurants lors des retours face au Bayern (défaite 1-0) et au FC Barcelone (1-1), même si le contexte des matchs aller aidait logiquement. Du côté des hommes de Pep Guardiola, on a l'habitude de performer à l'extérieur...

Tout le monde est disponible !

Mauricio Pochettino, qui n'a que Bernat comme absence de marque, va ainsi pouvoir sortir l'artillerie lourde. Navas sera donc là dans les cages, protégé par le solide duo Marquinhos-Kimpembe. Sur les flancs, on retrouvera Diallo à gauche et Florenzi à droite. Le duo Gueye-Paredes sera présent dans l'entrejeu, avec Marco Verrati à une position légèrement plus avancée. Enfin, Neymar et Di Maria devront servir Kylian Mbappé, référence offensive parisienne aujourd'hui.

En face, Pep Guardiola a lui aussi un effectif au complet et alignera donc Ederson dans les cages, avec un quatuor Cancelo-Dias-Stones-Walker devant le portier brésilien. Au milieu, Rodri sera la tour de contrôle derrière Gundogan et Kevin de Bruyne, finalement bien remis de sa blessure. Devant, on retrouvera Phil Foden, Bernardo Silva et Riyad Mahrez, dans un système sans véritable numéro 9 donc.

