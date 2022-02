Ligue des Champions : Manchester City cartonne d'entrée le Sporting Portugal

Premier de son groupe lors des phases de poules devant le Paris Saint-Germain, Manchester City devait assurer son statut de favori et parfaitement réussir son entrée pour enfin croire en son rêve : remporter sa première Ligue des Champions. Et sur la pelouse du Sporting Portugal, les Cityzens ont séduits. En l'absence de Grealish, Foden prenait la pointe de l'attaque, avec Sterling et Mahrez sur les ailes, tandis que De Bruyne, Silva et Rodri occupaient le milieu de terrain.

Et rapidement, la fulgurance tactique et collective des hommes de Guardiola a fait la différence. Sur un premier mouvement travaillé, Foden voyait son tir être repoussé par Adan. Derrière, De Bruyne pouvait suivre et remettre en retrait à Mahrez, qui a conclu dans le but vide, après une intervention du VAR (1-0, 7e). Largué défensivement, les Lisboètes subissaient trop. Sur un corner de Cancelo, Reis repoussait très mal son ballon... directement sur B. Silva qui lâchait un missile au fond des filets après avoir brisé la transversale (2-0, 17e).

Manchester City s'est régalé

En totale maitrise, la formation mancunienne ne s'est pas arrêtée là. Après un festival de Mahrez, l'Algérien pouvait servir Foden qui, à l'aide d'une défense portugaise à la rue, clouait le score (3-0, 32e). Avant la mi-temps, Manchester City poursuivait sa correction et B. Silva s'offrait même un doublé (4-0, 44e). Une première mi-temps de grande classe, alors que le Sporting n'a quasiment pas vu le jour. Alors qu'on pensait que les Cityzens allaient lever le pied, le VAR empêchait ensuite B. Silva de s'offrir un triplé et signalait un hors-jeu (50e).

Quelques minutes plus tard, Sterling s'ajoutait à la liste des buteurs d'une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne (5-0, 58e). Une victoire nette, alors que le Sporting n'a pu cadré aucune frappe dans son enceinte, ce mardi soir. Avant le match retour, le 9 mars prochain, Manchester City est tranquille et peut déjà commencer à inscrire son nom sur la liste des qualifiés pour les quarts de finale. Pour empêcher cela, le Sporting devra donc réaliser une prouesse proche du miracle...