JT Foot Mercato : la bataille fait rage pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va avoir l'embarras du choix

Le 21 mai dernier, le Paris Saint-Germain annonçait la prolongation de Kylian Mbappé après des mois et des mois de suspens concernant son avenir. Tiraillé entre le Real Madrid et le PSG, le natif de Bondy a finalement choisi de prolonger avec le club de la capitale jusqu'en 2025. En réalité, ce dernier a paraphé un contrat jusqu'en 2024 et peut décider d’activer ou non son année optionnelle. La menace d'un nouveau feuilleton Mbappé dès l'horizon 2023 planait donc. Mais à en croire les informations de The Athletic, les dirigeants parisiens ne souhaitent plus revivre cet épisode et auraient décidé de changer de stratégie. Après avoir évité un départ du joueur libre de tout contrat, les dirigeants franciliens seraient désormais prêts à tirer bénéfice d’une éventuelle vente en 2023 selon le média britannique. Mais même à un an du terme du bail de Mbappé, il faudra sortir le chéquier. Le Real Madrid est toujours intéressé mais il faudra déjouer une très forte concurrence. Manchester United rêve de faire de Kylian Mbappé le successeur de Cristiano Ronaldo selon The Mirror. On peut aussi citer Manchester City et Chelsea, qui disposent également de moyens financiers illimités. Mais le club anglais qui semble avoir le plus de chance sur ce dossier, c'est bien Liverpool qui avait déjà eu des contacts avec le clan du joueur de 23 ans l'été dernier. Le média espagnol Defensa Central assure que Jürgen Klopp a demandé à ses dirigeants de passer à l'action pour le Français, et ce dès cet hiver.

Nasser al-Khelaïfi vs Luis Campos

Présent au Qatar pour le Mondial, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour accorder une interview au journal espagnol Marca. Ce dernier n'a évidemment pas pu échapper à la question concernant l'avenir de Mbappé. Ce qui a eu le don de l'agacer. « Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cela. Il vient de prolonger son contrat et nous sommes tous contents », a-t-il tenu à clarifier. Une réponse claire, nette et précise. En revanche son conseiller sportif Luis Campos, a été plus évasif sur la question et n'a pas fermé la porte au Real Madrid. «Si Mbappé jouera au Real Madrid un jour ? Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas». Affaire à suivre.

Lionel Scaloni vote... pour le Brésil

L'Argentine dispute une finale avant l'heure ce soir face à la Pologne ! Lionel Messi tentera d'emmener les siens vers la route des 8èmes de finale de la Coupe du monde. En cas de scénario catastrophique, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a déjà choisi son vainqueur et il va en surprendre plus d'un. «Je suis heureux que le Brésil se qualifie, ceux qui pensent le contraire se trompent. Si l'Argentine n'y arrive pas (gagner la Coupe du monde, nldr), je préférerais qu'une équipe sud-américaine gagne, bien sûr». C'est dit !