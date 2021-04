Tottenham passe la seconde pour Jannik Vestergaard

La suite après cette publicité

Cible de longue date de José Mourinho depuis son arrivée sur le banc de Tottenham, Jannik Vestergaard pourrait rejoindre les Spurs cet été. Le défenseur danois de 28 ans est un cadre à Southampton mais il sera en fin de contrat l’année prochaine (juin 2022) et l’entraîneur portugais souhaite à tout prix le voir rejoindre Londres pour qu’il puisse pallier les problèmes défensifs de Tottenham.

Le club londonien se préparerait à faire un offre pour l’ancien joueur du Borussia Monchengladbach d’après les informations de l’Express. Mourinho avait fait de Milan Skriniar (26 ans) sa priorité mais l’Inter souhaite conserver son défenseur slovaque et une arrivée de Vestergaard semble de plus en plus probable.