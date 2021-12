ASSE : Pascal Dupraz a discuté avec Jean-Philippe Mateta mais...

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l'AS Saint-Etienne a fixé sa priorité offensive pour cet hiver avec Jean-Philippe Mateta. L'ancien attaquant de l'OL, qui appartient à Mayence, est en difficulté à Crystal Palace où Patrick Vieira ne compte pas sur lui.

Les Eagles n'en veulent plus et Mateta se cherche une nouvelle destination. S'il a déjà discuté avec Pascal Dupraz et qu'il n'est pas contre l'idée de venir dans le Forez, il y a un problème et il est financier. L'ASSE ne peut mettre que 30 % du salaire du joueur estimé à 45 000 € par semaine. Il va falloir que les Verts fassent un effort supplémentaire pour s'offrir l'ancien Lyonnais...