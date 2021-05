Monaco, Kovac : «aujourd’hui, Mbappé est le meilleur joueur du monde»

Présent ce mardi en conférence de presse, à la veille de la finale de Coupe de France face au Paris SG, l'entraîneur de l'AS Monaco Niko Kovac a été interrogé sur son plan pour contrer Kylian Mbappé. «Je crois qu’aujourd’hui, Mbappé est le meilleur joueur du monde, un joueur seul ne peut pas l’arrêter, on doit faire ça de manière collective. Comme nous l’avions fait lors du match au Parc des Princes (victoire des Monégasques 0-2)», a lancé le Croate, prêt à en découdre.

«Le PSG est une très bonne équipe, avec un très coach, on sait à quoi s’attendre demain. (...) C'est vrai, c'est une semaine très importante, mais le calendrier est ce qu’il est, je ne me plains pas, nous vivons des moments étranges, partout dans le monde. Mon équipe est bien préparée, je ne crains pas de baisse physique. Tous nos joueurs sont disponibles, nous avons assez de qualités, sur le banc aussi. On va d’abord jouer demain et on verra ensuite pour dimanche», a-t-il lâché. C'est dit.