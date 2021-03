Barça : l'avertissement de Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Après sa victoire 4-1 contre Huesca, le FC Barcelone est revenu à quatre petits points de l'Atlético, avec un match à disputer entre les deux équipes encore. Après la rencontre, Ronald Koeman s'est montré confiant quant aux chances de ses troupes d'aller chercher le titre, mais il sait qu'elles ne devront plus perdre de point.

« J'ai toujours dit qu'il y a encore beaucoup de Liga. C'est toujours très difficile pour n'importe quelle équipe de tenir. Après les points perdus, nous avons bien réagi. L'équipe est bien, et est confiante quant à nos chances. On ne peut pas perdre plus de points parce qu'on en a déjà trop perdu », a expliqué le Néerlandais en conférence de presse. C'est plutôt clair.