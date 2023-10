Pays-Bas : scandale diplomatique après AZ Alkmaar - Legia Varsovie

Jeudi soir, l’AZ Alkmaar s’est imposé dans la difficulté sur le plus petit des scores face au Legia Varsovie (1-0, Pavlidis) en Ligue Europa. Un succès important puisqu’il permet aux Néerlandais de rebondir après la défaite lors de la 1ère journée contre HŠK Zrinjski Mostar. Outre la victoire périlleuse, des évènements plus tragiques viennent ternir la rencontre et pourraient avoir de lourdes conséquences politiques. En effet, aux abords du stade, des heurts ont éclaté jeudi soir, à tel point que deux joueurs du club polonais, Radovan Pankov et Josué, ont été arrêtés. De quoi scandaliser le premier ministre polonais. TVP Sport rapporte que les échauffourées auraient éclaté lorsque la police néerlandaise eut décidé de fermer le stade pendant 10 minutes pour soit disant protéger les joueurs du Legia.

Mais le manque de transparence de cette dernière et la mauvaise compréhension avec les Polonais auraient rendu la situation tendue. Les autorités hollandaises seraient même intervenues jusqu’à l’intérieur du car des joueurs. Le président et propriétaire Dariusz Mioduski aurait été frappé et touché au visage, plusieurs membres du personnel auraient également reçu des coups de matraque. Des scènes terribles qui ne passent pas pour le premier ministre de la Pologne. «J’attends un rapport très clair de la part des Pays-Bas. Il ressort clairement des témoignages des victimes que les actions du maire d’Alkmaar et de la police locale en particulier peuvent être interprétées comme étant caractérisées par un préjugé national», a-t-il déclaré via un communiqué. Forcément, de l’autre côté, les Pays-Bas informent que Josue et Radovan Pankov (les deux joueurs arrêtés puis relâchés) auraient agressé deux membres du personnel de l’AZ Alkmaar nécessitant des "soins médicaux". La police néerlandaise affirme avoir eu du mal à contenir la violence des Polonais. Une situation délicate entre les deux pays en question qui intervient après une rencontre anodine de Ligue Europa. À suivre.