Monaco : l'ultime défi de Cesc Fabregas

La suite après cette publicité

Mais où est passé Cesc Fabregas ? C'est la question que se posent les supporters de l'AS Monaco depuis le 16 septembre 2021. Si ce problème se pose sur les terrains, qu'il n'a donc plus foulé depuis plus de six mois, il se pose moins hors des vertes pelouses. Entre ces interventions dans les journaux espagnols, à la télévision française ou sur son compte twitter où il est très actif, le champion du monde 2010, qui dispose de l'un des plus gros salaires de Ligue 1, est omniprésent. Que ce soit pour commenter les sifflets contre Lionel Messi face au Real Madrid, les performances du Barça de Xavi, ce qu'il pense de Kylian Mbappé ou tout simplement pour se rappeler ses bons souvenirs à Arsenal, au Barça ou avec la Roja.

Un rôle important dans le vestiaire de l'ASM

Mais les supporters monégasques aimeraient le voir aussi sur les terrains. Malheureusement pour eux, Fabregas a connu vraiment une année noire. Blessée en septembre aux ischio-jambiers, l'ancienne star d'Arsenal a eu toutes les peines du monde à revenir. Touché également par le COVID en janvier, le très expérimenté milieu espagnol de 34 ans revenait en forme en février et était même aligné au sein d'une équipe du Rocher composée de jeunes espoirs de l'académie et de joueurs confirmés contre la réserve de Brentford en amical le 23 février dernier. Après 76 minutes de jeu, l'espoir était donc de mise pour revoir Fabregas revenir dans le groupe pro dans la durée. Mais une nouvelle blessure, cette fois-ci à la cheville après un coup reçu, le faisait vite déchanter au grand dam de Philippe Clément, qui devait encore se priver d'un joueur important dans le vestiaire de l'AS Monaco, actuel 7e de Ligue 1.

Car oui, s'il ne joue pas beaucoup, Fabregas conserve toute son aura dans le vestiaire monégasque. Jouant le rôle de grand frère dans un groupe pro très jeune, l'Espagnol est très écouté, comme l'expliquait d'ailleurs il y a peu Aurélien Tchouaméni. « Avant tu le regardais à Barcelone et, maintenant, tu joues avec lui. Il a tout fait dans le foot. J’aime qu’il me conseille, même si on ne joue pas au même poste. Avant l’Espagne (en Ligue des Nations, ndlr), je lui ai envoyé un message pour en savoir plus sur leur jeu, comment aborder une finale, et il m’a donné plein de conseils. » Même chose avec Sofiane Diop : « on parle souvent et je lui demande beaucoup de choses, que ce soit à propos du football ou de la vie en général. Après ma prolongation, Cesc mais m’a félicité et dit que ce n’était rien et qu’il fallait encore plus prouver, et ce, jour après jour. Quand je vois sa carrière, j’ai une motivation supplémentaire pour imiter son parcours.»

Se montrer avant de quitter le Rocher

De retour à l'entraînement depuis le début de semaine, Cesc Fabregas sera encore un peu juste pour prétendre à une place dans le groupe à Metz (30e journée de Ligue 1). Et pas question de parler de vacances pour le milieu monégasque en fin de contrat au 30 juin, comme nous l'a confié un proche du joueur. «Il a envie de terminer son aventure sur le Rocher sur une bonne note. Cesc a encore énormément à donner. Il a envie d'un dernier challenge et ne veut pas entendre parler de retraite.» Selon nos informations, des clubs de MLS et du Golfe sont déjà sur les rangs. Après plus de 800 matches en pro, à lui de prouver sur les terrains qu'il en a encore sous la semelle lui qui a commencé son immense carrière le 28 octobre 2003 avec Arsenal...