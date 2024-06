Euro 2024 : le communiqué médical de l’équipe de France

Les Bleus ont obtenu la victoire contre l’Autriche (1-0) mais y ont laissé quelques plumes également, à l’image de Griezmann, Giroud, Hernandez, Saliba, Upamecano et surtout Kylian Mbappé, dont le nez est fracturé. Malgré cela, le capitaine des Bleus a fait son retour à l’entraînement ce mercredi mais de manière plus individualisée et avec un gros pansement sur le nez. Il a d’abord couru à l’écart du groupe, avant de rejoindre ses coéquipiers.

Pour ce qui est des autres joueurs de l’équipe de France, William Saliba s’est contenté d’un footing en compagnie d’un kiné. Il souffre d’«une douleur à la cheville droite sans gravité», précise la FFF, alors que son coéquipier en défense central, Dayot Upamecano, est lui victime «d’une petite tension au mollet gauche sans gravité.» de son côté Théo Hernandez a «une douleur au muscle fessier». Le latéral gauche s’est contenté d’une séance vélo et de soins. Enfin, Olivier Giroud, touché aux adducteurs, a conclu la séance du jour par du fractionné.