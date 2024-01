Al-Ittihad : le sort s’acharne sur Jota !

Ces derniers jours, nombreuses sont les stars à déchanter en Arabie saoudite et à vouloir partir. Jordan Henderson a fui Al-Ettifaq pour signer à l’Ajax Amsterdam, Roberto Firmino aimerait quitter Al-Ahli pour retrouver les pelouses anglaises et Karim Benzema vit des moments compliqués avec Al-Ittihad. Mais il y en a un qui vit une situation encore plus incroyable.

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier en provenance du Celtic Glasgow, l’ailier portugais de 24 ans a coûté 30 M€ à Al-Ittihad. Le 3 juillet 2023, le club saoudien officialisait la nouvelle. Mais deux mois plus tard, coup de théâtre. Après cinq apparitions en Saudi Pro League, Jota était mis de côté par Al-Ittihad. Retiré de la liste des joueurs étrangers qualifiés en championnat pour faire place nette à la recrue Luiz Felipe, le Portugais a dû se contenter de la Ligue des Champions asiatique et du Mondial des Clubs pour avoir le droit de jouer.

À lire

Real Madrid : la story inattendue du frère de Karim Benzema

Le prêt à Al-Ettifaq tombe à l’eau

Un revirement de situation qui interpelle, car Jota est un joueur pour lequel Al-Ittihad a payé le transfert de sa poche au lieu de profiter du programme de recrutement instauré par l’État saoudien. « Jota est un joueur talentueux et a été retiré du programme de recrutement à la demande du club d’Al-Ittihad », avait déclaré le vice-président de la Saudi Pro League, Saad Allazeez. Aujourd’hui, on apprend que le Lusitanien est au coeur d’un nouveau rebondissement.

La suite après cette publicité

Arriyadiyah révèle en effet qu’Al-Ittihad et Al-Ettifaq avaient conclu un accord pour un échange de prêt. Jota devait filer dans l’ancien club d’Henderson et Hamed Al-Ghamdi devait faire le chemin inverse. Sauf que tout est tombé à l’eau. La raison ? Jota aurait raté sa visite médicale ! Comment le Portugais a-t-il pu être recalé médicalement six mois à peine après avoir satisfait la visite médicale pour son transfert en Arabie saoudite et alors qu’aucune blessure sérieuse n’a été évoquée ? Le mystère reste entier et Jota est parti pour rester au placard.