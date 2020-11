PSG : Thomas Tuchel réagit aux convocations de Neymar et Mbappé en sélection

La suite après cette publicité

Indisponibles pour la réception du Stade Rennais au Parc des Princes, Kylian Mbappé et Neymar vont pourtant honorer leur convocation avec l'équipe de France et le Brésil. Une situation qui pourrait irriter l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel. Si le technicien allemand aurait préféré garder ses deux joueurs à disposition pour suivre l'évolution de leur santé, ce dernier ne peut cependant s'opposer à leur départ en sélection.

« C'est le droit de la sélection d'appeler des joueurs on ne peut rien faire. Je préfère toujours garder les garçons qui sont blessés, c'est un bon moment pour récupérer. On a confiance aux sélections pour qu'ils soignent bien nos joueurs et qu'ils fassent une bonne préparation individuelle. On a confiance aux staffs médicaux, si les deux sont appelés on ne peut rien faire, » a simplement lâché Tuchel. Le coach allemande serait-il un brin fataliste ?