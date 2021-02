Rolland Courbis prêt à aider l'OM

André Villas-Boas sur le départ, l’Olympique de Marseille se cherche un nouveau coach. Plus tôt dans la journée, nous vous révélions la piste Maurizio Sarri avant que le nom de Rafael Benitez ne fasse surface. Une chose est sûre, Pablo Longoria scrute de toutes parts. De son côté, Rolland Courbis, a fait savoir qu’il serait à l’écoute si jamais l’OM faisait appel à lui.

« Il y a des décisions qui ont été prises, mais il y a des exceptions. S’il y a 19 clubs qui m’appellent, je reste sur non. Si c’est l’OM, pour filer un coup de main, pour un service, c’est sûr que je réfléchirai à deux fois. C’est le seul endroit qui me ferait réfléchir. Les autres, non, non et non », a-t-il déclaré sur RMC Sport.