Bordeaux veut encore se renforcer en attaque

Depuis le début de saison, les Girondins de Bordeaux n’ont pu enregistrer aucune recrue et ont donc dû miser sur la jeunesse. Pour le moment, on peut dire que c’est une réussite puisque Bordeaux pointe à la 2ème place du classement de Ligue 2 après 6 journées. Mais ce n’est pas pour autant que la direction bordelaise ne compte pas se renforcer cet été. Surtout en attaque.

Selon nos informations, l’attaquant d’Amiens Aliou Badji est tombé d’accord avec Bordeaux tout comme son club Amiens pour un prêt avec option d’achat de 4,5 millions. Il est attendu ce mercredi en Gironde. Mais les Girondins ne comptent pas s’arrêter là. En plus de l’ailier géorgien Zuriko Davitashvili, Bordeaux cherche aussi un attaquant supplémentaire. La piste menant à l’ailier turc de Fenerbahçe Burak Kapacak n’est pas abandonnée et une offre a même été transmise (prêt avec option d’achat). La quête d’un autre numéro 9 continue aussi. La piste menant à Ibrahima Koné est toujours d’actualité. En interne, on étudie aussi le profil de l’autre Lorientais Grbic…