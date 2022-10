Italie : Antonio Di Natale reprend du service

Ancien joueur de l'Udinese, Antonio Di Natale fait son retour dans le monde du football, mais dans un rôle nouveau pour lui. À 44 ans, l'Italien devient le nouveau vice-président d'Orvietana, pensionnaire du Serie D (quatrième division).«Le président d'Orvietana Calcio srl, Roberto Biagioli, annonce l'accord de collaboration avec Antonio Di Natale pour l'entrée dans la société du " National Totò ", l'un des joueurs les plus prolifiques de toute l'histoire de la Serie A (209 buts) et international italien», peut-on lire sur le communiqué du club.

Un club qui a ajouté par la suite : *«la coopération, qui comprendrait également le rôle de vice-président, est en fait déjà opérationnelle, à tel point que Totò di Natale était à Poggibonsi pour assister au premier match de l'équipe mardi dernier et sera également présent dimanche prochain à Muzi pour Orvietana - Pianèse. Plus de détails seront connus la semaine prochaine, lorsqu'une conférence de presse sera convoquée. L'Orvietana communiquera l'heure et le lieu de la rencontre».